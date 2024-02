`Esquadrão` português do Olympiacos perde fora com rival Panathinaikos

O atacante brasileiro Bernard inaugurou o marcador aos 25 minutos, e, já na segunda parte, o avançado sueco Alexander Jeremejeff fechou a contagem (60), com os 'verdes' a somarem agora 47 pontos, ocupando o terceiro lugar, enquanto o Olympiacos é quarto, com 41.



No Olympiacos, além da estreia no 'onze' inicial dos recém-chegados David Carmo (ex-FC Porto) e Chiquinho (ex-Benfica), o também novo recruta André Horta (ex-Sporting de Braga) foi lançado para o último quarto de hora do jogo, tal como Daniel Podence, enquanto João Carvalho não saiu do banco.