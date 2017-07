Estados Unidos apuram-se para a final da `Gold Cup`

Lusa 23 Jul, 2017, 12:06 | Futebol Internacional

A equipa norte-americana só conseguiu se impor nos derradeiros 20 minutos da partida, altura em que surgiram os seus dois golos, o primeiro anotado por Altidore, aos 72, a passe de Clint Dempsey, jogador que anotou o segundo, aos 82.



Oito meses depois da derrota por 4-0 frente à Costa Rica, em San Jose, o que custou o despedimento do treinador alemão Juergen Klinsmann, os norte-americanos, novamente sob o comando de Bruce Arena, conseguiram redimir-se e assegurar a sua 10.ª final na 'Gold Cup' desde 1991.



Este foi ainda o 13.º jogo consecutivo sem perder dos Estados Unidos, a mais longa série de invencibilidade desde 2005, seleção que ainda vai receber no outuno a Costa Rica, no fecho da qualificação para o mundial.



Na final, a equipa norte-americana vai defrontar, em Santa Clara, o vencedor do embate de hoje entre o México e a Jamaica, em partida a ser disputada em Pasadena.