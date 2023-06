Estados Unidos conquistam Liga das Nações da Concacaf

Os Estados Unidos adiantaram-se no marcador com um golo de Chris Richards, aos 12 minutos, com o avançado Folarin Balogun a ampliar a vantagem da equipa, aos 34.No lado do Canadá, o médio Stephen Eustáquio, jogador do FC Porto, foi titular e alinhou durante quase todo o encontro, sendo substituído já perto do final da partida, enquanto Steven Vitória, defesa do Desporto de Chaves, foi suplente utilizado.Os Estados Unidos são os únicos vencedores da Liga das Nações da Confederação de Futebol da América do Norte, América Central e Caraíbas, depois de terem conquistado também a primeira edição da prova, disputada em 2021.