Estreia a marcar de André Silva na Liga espanhola não evita derrota da Real Sociedad

André Silva reavivou a esperança dos visitantes de alcançarem um bom resultado em Sevilha pouco antes do intervalo, ao reduzir para 2-1 aos 45+5 minutos, na conversão de uma grande penalidade, depois de o marroquino Youssef En Nesyri ter bisado para os anfitriões, aos 11 e 13.



O avançado português, que foi substituído aos 74 minutos, estreou-se a marcar no campeonato, uma vez que o único golo marcado nos 16 jogos anteriores pela Real Sociedad tinha sido obtido na Taça do Rei, mas Sergio Ramos redimiu-se do penálti cometido e dilatou a vantagem do Sevilha, aos 66, antes de Brais Mendez fixar o resultado final, aos 90+2.



A Real Sociedad poupou alguns habituais titulares para a receção de terça-feira ao Paris Saint-Germain, após ter perdido por 2-0 na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e falhou o ‘assalto’ ao sexto lugar provisório da La Liga, mantendo-se no sétimo, enquanto o Sevilha ascendeu ao 14.º.



O Real Madrid, que ainda hoje joga no estádio do Valência, lidera a Liga espanhola com uma vantagem confortável de seis pontos sobre o sensacional Girona e oito sobre o FC Barcelona, campeão em título.