Estrela Vermelha, adversário do Braga na Liga Europa, vence e aproxima-se da liderança

O único golo da partida foi marcado pelo médio montenegrino Mirko Ivanic, aos 11 minutos, golo esse que garantiu os três pontos ao Estrela Vermelha e permitiu que reduzisse para três o atraso para o Partizan, que lidera com 50 pontos.



O Estrela Vermelha integra o grupo F da Liga Europa, o qual lidera com 10 pontos, seguido do Sporting de Braga, com nove, do Midtjylland, da Dinamarca, com oito, e do Ludogorets, da Bulgária, com um.



Quando falta uma jornada, o Sporting de Braga vai receber o Estrela Vermelha no próximo dia 09 de dezembro e pode assegurar a conquista do primeiro lugar.