Estugarda `abate` Dortmund com cinco golos e Leipzig sobe à liderança na Alemanha

Os jogos do início da tarde tiveram ‘sensações’ diferentes para algumas equipas do grupo da frente, com o Leipzig a ser a exceção nos bons resultados, graças a dois golos, dos médios Marcel Sabitzer, de grande penalidade (26 minutos), e Dani Olmo (41).



Um triunfo que ‘empurrou’ a equipa para a liderança na Bundesliga, ainda que à espera da entrada em campo do Bayern Munique, que em caso de vitória ainda hoje, na visita ao Union Berlin (8.º), assume a posição.



Já o Borussia Mönchengladbach (7.º) empatou 1-1 em casa com o Hertha Berlim (11.º), acentuando um período de maus resultados – em cinco jogos tem três empates e uma derrota -, mas o descalabro dos jogos de início de tarde pertenceu ao Borussia Dortmund.



Com várias baixas, a equipa de Raphaël Guerreiro, que foi titular, e que é uma das possíveis adversárias do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, foi ‘atropelada’ em casa pelo Estugarda, com uma ‘mão cheia’ de golos, por 5-1.



Com um futebol apático, uma defesa permeável e sem o ‘salvador’ Haaland, além das ausências de Thorgan Hazard, Meunier ou Delaney, a equipa, treinada por Lucien Favre, mostrou falta de ideias e pouco futebol para se assumir como candidata ao título.



A goleada do Estugarda não foi um acaso, num jogo em que nos visitantes brilhou o congolês Silas Wamangituka, de 21 anos, com golos aos 26 e 53 minutos, e assistência para Coulibaly, aos 63, num conjunto em que ainda marcaram Forster (60) e Nicolas González (90+1), enquanto Reyna (39) marcou para o Dortmund.



A derrota deixa o Dortmund no quinto lugar, saindo da zona de ‘Champions’, por troca com o Wolfsburgo, que na sexta-feira venceu por 2-1 o Eintracht Frankfurt, na abertura da 11.ª jornada.



Ainda hoje, o Bayern Munique visita o Union Berlim, com a ronda a prosseguir, depois, no domingo, com os jogos Augsburgo-Schalke e Bayer Leverkusen-Hoffenheim.