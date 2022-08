Estugarda e Leipzig empatam com `TT` titular e André Silva a sair do banco

A equipa do ex-avançado do Sporting somou um ponto no terreno do Werder Bremen, com o português a alinhar como titular, durante 60 minutos, somando a segunda igualdade noutros tantos encontros na competição.



‘TT’ deu o lugar a Borna Sosa numa altura em que o marcador registava uma igualdade de 1-1 com golos de Fullkrug (04) e Endo (38), e antes de Silas (77) adiantar a sua equipa e Burke (90+5) estabelecer o empate nos descontos de tempo.



Já o Leipzig, com o ex-avançado do FC Porto a entrar aos 63 minutos para o lugar de Timo Werner, jogou toda a segunda parte em inferioridade numérica, após a expulsão de Szoboszlai (45+1), mas conseguiu um ponto, com golos de Werner (36) e Njunku (56), contra os tentos de Dietz (40) e um autogolo de Gvardiol (72).



Enquanto isso, o Hoffenheim, sem Eduardo Quaresma na ficha de jogo, somou a primeira vitória no campeonato, após conseguir inverter uma desvantagem de 2-0. Zoller (10 e 13) adiantou o Bochum, mas a equipa do ex-Sporting iniciou a recuperação logo a seguir, com golos de Baumgartner (14), Kabak (23) e Dabbur (88).



A ‘surpresa’ do dia deu-se em Leverkusen, com o Bayer a ser surpreendido no seu terreno pelo Augsburgo, por 2-1, após estar a perder por 1-0, com um golo de Jensen (15), igualar por Aranguiz (43), e consentir novo golo aos visitantes, por Hahn (82).



Num dia com quatro empates, dois dos quais a dois golos, Schalke 04 e Borussia Monchengladbach (2-2), e Hertha Berlim e Eintracht Frankfurt (1-1) não foram além de igualdades no marcador.



A ronda teve início na sexta-feira, com o Borussia Dortmund de Raphael Guerreiro (jogou os 90 minutos) a vencer por 3-1 no terreno do Friburgo, após operar uma reviravolta com golos de Jamie Bynoe-Gittens (77), Youssoufa Moukoko (84) e Marius Wolf (89), em resposta ao de Michael Gregoritsch (35), pelos visitantes.



A segunda jornada da Budesliga conclui-se no domingo, com os embates Mainz-União de Belrim (14:30) e Bayern Munique-Wolfsburgo (16:30).