Estugarda empata em casa e perde ensejo de pressionar Bayern no segundo lugar

O jogo parecia correr de feição para o Estugarda, que abriu o marcador à beira do intervalo, aos 41 minutos, pelo avançado guineense Serhou Guirassy, e ampliou a vantagem já na segunda parte, aos 53, pelo médio Angelo Stiller.



No entanto, o Heidenheim nunca se entregou, e, com alguma felicidade à mistura, beneficiou de um autogolo do guarda-redes Alexander Nubel, na sequência de um pontapé de canto, para reduzir para 2-1, aos 62 minutos.



Este golo teve o condão de fazer o Heidenheim acreditar que era possível reentrar na discussão do resultado, e a verdade é que marcou dois golos em apenas um minuto, aos 84 e 85, ambos pelo avançado Tim Kleindienst.



Desconcertado com a reviravolta, o Estugarda ‘caiu em cima’ do Heidenheim na tentativa de, pelo menos, evitar a derrota, o que conseguiu já em tempo de compensação, aos 90+8 minutos, pelo avançado Denis Undav.



Guirassy e Undav, estão entre os quatro primeiros melhores marcadores da prova, com o guineense no segundo posto, com 23 golos, só superado pelo inglês Harry Kane, do Bayern, que lidera com 31, e com Undav em quarto lugar, com 15.



O Estugarda segue em terceiro, com 56 pontos, mas perdeu uma boa oportunidade de se aproximar do Bayern, derrotado por 2-0 no sábado em casa pelo Borussia Dortmund, e que segue em segundo, com 60, a 13 do líder Bayer Leverkusen.



No outro jogo hoje disputado da Bundesliga, o Augsburgo, sétimo classificado, com 36 pontos, empatou a um golo na receção ao Colónia, resultado que agrada mais ao segundo, que segue em zona de despromoção, no 17.º e penúltimo lugar, com 19.



A equipa da casa abriu o marcador aos 18 minutos, pelo médio Arne Maier, mas o Colónia empatou aos 33, pelo avançado Davie Selke.