Estugarda vence e reforça candidatura a lugares de `Champions`

A vitória tranquila, com golos de Mitteltadt (45+1 minutos), Lewelling (45+3) e Deniz Undav (73), e Ajorque para o Mainz (76), permitiu ao Estugarda aumentar a diferença para o quinto, fora da zona de apuramento, o Leipzig, que empatou e está a seis pontos.



Nos lugares da frente estão ainda o Bayer Leverkusen (55), em primeiro, seguido do Bayern Munique (50), o Estugarda é terceiro (43) e o Borussia Dortmund quarto (40), enquanto o Leipzig, que empatou na visita ao Augsburgo, é quinto, com 37.



No outro jogo, que encerrou um pouco depois a ronda, o Hoffenheim (oitavo, com 27 pontos) falhou a aproximação à zona europeia, ao empatar em casa 1-1 com o Mainz (17.º e penúltimo), que até esteve a vencer.



O defesa Max Finkgrafe adiantou o Mainz, de livre, ainda distante da baliza, aos 79 minutos, mas o croata Kramaric ainda evitou a derrota do Hoffenheim, já nos descontos, aos 90+4.