Estugarda vence em Wolfsburgo e cimenta terceiro lugar da Liga alemã

O avançado Serhou Guirassy, da Guiné Conacri, 'bisou', aos 14 e 53 minutos (o segundo de grande penalidade) e foi o principal responsável pelo êxito do Estugarda, aumentando para 20 o número de golos na Bundesliga, na qual apenas é superado pelo inglês Harry Kane, do Bayern Munique, autor de 27.



O português Tiago Tomás reforçou o ataque do Wolfsburgo após o intervalo, o melhor período dos anfitriões, que apontaram dois golos insuficientes - pelo dinamarquês Joakim Maehle, aos 50, e Lukas Nmecha, aos 83 -, uma vez que Josha Vagnoman também marcou para os visitantes, aos 77.



O Estugarda ficou a quatro pontos de distância do segundo lugar, ocupado pelo Bayern Munique, e recolocou em seis a vantagem sobre o quarto colocado, o Borussia Dortmund, que também se manteve seguro no quarto posto, ao vencer por 2-0 no estádio do Union Berlim.



Os golos marcados perto do fim da cada parte, por Karim Adeyemi, aos 41 minutos, e pelo neerlandês Ian Maatsen, aos 90, permitiram ao Dortmund impor-se no reduto da equipa da capital alemã, 14.ª classificada, pela qual o defesa português Diogo Leite foi titular.



O Borussia Dortmund manteve-se no último de acesso à Liga dos Campeões da próxima época, com um ponto de vantagem sobre o Leipzig, que esteve a perder por 1-0 em Bochum, mas virou o resultado para 4-1, ainda antes de Moritz-Broni Kwarteng ter sido expulso nos anfitriões, aos 86 minutos.



Apesar de o Bochum ter entrado, praticamente, a ganhar, com um golo marcado aos sete minutos, por Maximilian Wittek, o Leipzig consumou a reviravolta através do espanhol Dani Olmo (30), do belga Lois Openda (68), do ucraniano Ivan Ordets (71, na própria baliza) e do dinamarquês Yussuf Poulsen (72).



O avançado português Gonçalo Paciência entrou em campo apenas aos 88 minutos no Bochum, em contraste com o compatriota Buta, que foi totalista na defesa do Eintracht Frankfurt e contribuiu para o triunfo no terreno do Heidenheim, por 2-1, que permitiu à sua equipa manter-se firme na sexta posição.



O Augsburgo, 10.º colocado, goleou o lanterna-vermelha Darmstadt, por 6-0, com Phillip Tietz e o bósnio Ermedin Demirovic a 'bisarem', enquanto Mainz (17.º penúltimo classificado) e Borussia Mönchengladbach (12.º) ficaram-se pelo empate 1-1.



O Bayer Leverkusen, que lidera de forma destacada a Liga alemã, pode aumentar no domingo os sete pontos de vantagem que detém sobre o Bayern Munique, na visita a Colónia, aproveitando o empate 2-2 concedido pelo campeão das últimas 11 épocas em Friburgo, na sexta-feira.