EUA. Nani termina fase regular com um golo e vai ao "play-off"

Nani marcou o segundo golo da sua equipa, aos 61 minutos, que na altura dava a vantagem ao Orlando City por 2-1, mas nos minutos finais, já sem o português em campo, a equipa de Nashville deu a volta ao marcador, no último duelo da fase regular do campeonato.



O internacional português somou oito golos e cinco assistências ao longo da fase regular e está nomeado para o prémio de melhor jogador da competição.



A sua equipa terminou esta fase no quarto lugar da conferência e garantiu um lugar no "play-off", que começa a 20 de novembro, pela primeira vez na sua história.