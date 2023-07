Euro de sub-19. Portugal procura um lugar na final

No último treino realizado pela equipa portuguesa o treinador Joaquim Milheiro contou, uma vez mais, com os vinte convocados presentes em Malta.Antes da sessão de trabalho, o técnico nacional fez a antevisão da partida com os noruegueses.Em discurso direto o treinador avisou: "”.Sobre a forma de jogar da equipa nórdica realçou: “".Os lusos encontram a Noruega, segundo classificado do grupo B que englobou Espanha, Noruega, Islândia e Grécia.Os noruegueses, recorde-se, venceram a Grécia, por 5-4, e empataram com Islândia (1-1) e Espanha (0-0).Na Ronda de Elite, haviam feito o pleno com três vitórias, frente a Roménia (4-0), França (2-1) e Irlanda do Norte (5-2).Na primeira fase de qualificação os noruegueses tiveram duas vitórias, frente a San Marino (2-0) e Macedónia do Norte (6-2) e uma derrota frente à Sérvia (2-0).





Portugal joga a sétima meia-final de sub-19, tendo chegado à final cinco das seis vezes que chegou a esta fase da competição.



Neste escalão, a seleção nacional sagrou-se campeã europeia em 2018, na Finlândia, depois de vencer a Itália por 4-3.



Os lusos disputaram a final nos anos de 2003, 2014, 2017, 2018 e 2019. A prova não se jogou, devido à pandemia de COVID, em 2020 e 2021.