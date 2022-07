Euro feminino: Francisco Neto repete o `onze` face aos Países Baixos

Francisco Neto optou por não mexer na equipa titular, que se mantém com Inês Pereira na baliza e um quarteto defensivo composto por Catarina Amado, Diana Gomes, Carole Costa e Joana Marchão.



No meio campo, a formação das 'quinas' vai apresentar-se com a 'capitã' Dolores Silva, Tatiana Pinto e Andreia Norton, enquanto o trio da frente terá Ana Borges, Diana Silva e Jéssica Silva.



Por seu lado, os Países Baixos apresentam-se com quatro alterações em relação ao empate com a Suécia (1-1), sendo que todas são forçadas.



A guarda-redes Sari van Veenendaal, já excluída do Europeu, e a central Aniek Nouwen lesionaram-se no primeiro encontro, enquanto a média Jackie Groenen e a avançada Vivianne Miedema acusaram positivo à covid-19.



Para o lugar destas quatro jogadoras, o selecionador Mark Parsons colocou a guarda-redes Daphne van Domselaar, a defesa Marisa Olislagers, a médio Damaris Egurrola e a avançada Lineth Beerensteyn.



O encontro entre Portugal e os Países Baixos, da segunda jornada do grupo C do Europeu feminino de futebol, está marcado para as 20:00, no Leigh Sports Village, em Wigan & Leigh, na região de Manchester, com arbitragem da croata Ivana Martincic.



Após o embate com as campeãs europeias e vice-campeãs mundiais em título, a formação das 'quinas' fecha a sua participação no agrupamento no domingo, dia em que defronta a Suécia, segunda do 'ranking' mundial, pelas 17:00, de novo em Leigh.



Para chegar aos quartos de final da 13.ª edição do Europeu, Portugal - que se qualificou para a fase final beneficiando da exclusão da Rússia, face à invasão da Ucrânia - tem de ficar num dos dois primeiros lugares do agrupamento.



A seleção lusa está pela segunda vez num Europeu, depois de se ter ficado pela fase de grupos em 2017, nos Países Baixos, onde, no grupo D, perdeu por 2-0 com a Espanha, venceu a Escócia por 2-1 e foi derrotada pela Inglaterra por 2-1.