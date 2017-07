Euro feminino: Holanda e Dinamarca apuradas, Bélgica e Noruega ficam pelo caminho

24 Jul, 2017, 22:16 | Futebol Internacional

Com estes resultados, a Holanda avança em primeiro do grupo depois de três vitórias em outros tantos jogos, enquanto a Dinamarca passa aos 'quartos' em segundo com seis pontos, com a Bélgica com três pontos e a Noruega nenhum a ficarem pelo caminho.



Em Tilburgo, a anfitriã demonstrava dificuldades em quebrar a organização defensiva das belgas, até que Spitse fez o primeiro golo aos 27 minutos, na sequência de uma grande penalidade.



Na segunda parte, Wullaert deu esperança à Bélgica, ao empatar num lance 'caricato', mas Liecke Martens, aos 74 minutos, fez o golo da vitória das anfitriãs num remate que foi desviado pelo corte de uma defesa e 'traiu' Odeurs.



A Holanda foi até às meias-finais na estreia, em 2009, e não passou da fase de grupos em 2013, procurando agora superar, em casa, o primeiro registo, encontrando nos quartos-de-final o segundo classificado da 'poule' B, enquanto a Bélgica se despede com três pontos do torneio de estreia.



Ao superar a Noruega, campeã da Europa em 1987 e 1993, em Deventer, a Dinamarca, que marcou presença em nove de 12 torneios europeus, apurou-se no segundo lugar e vai defrontar o vencedor do grupo B, 'devendo' a vitória de hoje a Katrine Veje, que aos cinco minutos marcou o único golo do encontro.



As norueguesas, que pela primeira vez nos últimos seis torneios não venceu nenhum jogo na fase de grupos, fizeram a bola acertar duas vezes nos postes, tiveram mais posse de bola e mais oportunidades, vendo ainda Lykke defender o penálti de Hansen aos 44 minutos.



Na terça-feira, os adversários de holandesas e norueguesas ficam conhecidos, com a definição do grupo B, em que a campeã em título Alemanha, segunda com quatro pontos, defronta a Rússia, com três pontos, e a Suécia, primeira com os mesmos pontos das germânicas, jogam com a Itália, já sem hipóteses de avançar.