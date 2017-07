Euro feminino: Holanda nas meias-finais após vitória sobre a Suécia

Lusa 29 Jul, 2017, 22:31 | Futebol Internacional

A equipa anfitriã foi claramente superior à Suécia e abriu caminho para as meias-finais aos 33 minutos, por Lieke Martens, na execução de um livre direto, a explorar a colocação deficiente da barreira defensiva escandinava.



Na segunda parte consumou praticamente o triunfo aos 64 minutos, quando Vivianne Miedena fez o segundo golo, a empurrar a bola para o fundo das redes na sequência de um lance de contra-ataque que apanhou a defesa sueca descompensada.



A seleção holandesa irá defrontar nas meias-finais o vencedor do jogo dos quartos de final entre a Inglaterra e a França, que se disputa no domingo.



O jogo entre Alemanha e Dinamarca foi adiado para domingo, a partir das 11:00 (hora de Lisboa), devido à forte chuva que caiu em Roterdão e que deixou o relvado alagado.



A UEFA atrasou o início do encontro e alguns funcionários tentaram tirar o excesso de água, enquanto as duas equipas ainda se apresentarasm para o aquecimento, mas o encontro foi mesmo aprazado.



No dominfo, além do Alemanha-Dinamarca, realizam-se os jogos Áustria-Espanha e Inglaterra França, o primeiro em Tilburgo, a partir das 17:00, e o segundo em Deventer, a partir das 19:45.