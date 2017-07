Euro feminino: Jogo entre Alemanha e Dinamarca adiado devido à chuva

Lusa 29 Jul, 2017, 21:54 | Futebol Internacional

"O Alemanha-Dinamarca foi adiado para domingo, 30 de julho, devido às condições adversas do tempo. O jogo tem início às 12:00 (11:00 em Lisboa)", indicou a UEFA através do Twitter. Três minutos antes do pontapé de saída, previsto para as 20:45 (19:45), o organismo anunciou apenas que o jogo estava atrasado devido à chuva.



Durante algum tempo, vários funcionários tentaram retirar o excesso de água do relvado, enquanto as jogadoras entraram no relvado para o aquecimento, mas a UEFA acabou por anunciar o adiamento pouco antes das 22:00 (21:00).



No primeiro jogo dos quartos de final, a Holanda bateu a Suécia por 2-0, em Doetinchem, e assegurou a primeira vaga nas meias-finais.



No domingo, além do Alemanha-Dinamarca, disputam-se o Áustria-Espanha, às 18:00 (17:00), e o França-Inglaterra, às 20:45 (19:45).