Euro sub-17: Selecionador João Santos confiante numa boa estreia ante a Espanha

“Sinto-os tranquilos e confiantes, dentro daquilo que são as valências e capacidades de cada um e o seu talento. Os últimos resultados dão-nos tranquilidade, dão-nos confiança, mas também nos dão muita responsabilidade e da parte dos jogadores tem que haver um grande compromisso para fazermos um bom desempenho”, afirmou João Santos.



Portugal ficou integrado no Grupo D da fase final, que se disputa no Chipre, entre hoje e 05 de junho, em conjunto com as seleções de Espanha (recordista de títulos, com nove, mais três do que a equipa das ‘quinas’), França e Inglaterra, ambas também já com troféus conquistados no escalão.



“São três seleções de muita qualidade, com um grande histórico no futebol de formação. (...) Também sabemos, e eles estão alertados para isso, é que temos que estar ao nosso melhor. Qualquer pormenor faz a diferença", advertiu o treinador.



João Santos considerou que Portugal tem capacidade para realizar uma boa campanha, observando que, tal como os adversários, Portugal têm jogadores que disputam campeonatos de escalões superiores às suas idades, como Rodrigo Mora e Geovany Quenda, “que até já vão aos campeonatos profissionais”.



“O que fomos fazendo esta época, preparou-nos para este momento e eu sinto da parte deles essa experiência, maturidade, compromisso e consciência das grandes dificuldades que vamos ter, porque são três seleções de topo da Europa”, sustentou.



O treinador não gosta de “comparar gerações”, porque “cada uma tem as suas especificidades, os seus momentos e os seus contextos”, mas defendeu que a atual equipa de sub-17 “é uma geração boa”, com jogadores que “têm talento e muitos deles têm capacidade para chegar ao futebol de alto nível”.



O capitão de equipa, o médio João Simões, também alertou para o valor dos adversários, antecipando “três jogos muito complicados, contra três grandes equipas, cheias de jogadores de qualidade”, a começar pelo confronto com a Espanha.



“Esperamos um jogo difícil, mas nós gostamos destes jogos competitivos e vamos fazer tudo para levarmos os três pontos. (...) Há o nervoso miudinho habitual, mas isso é até saudável que haja”, revelou João Simões.



Portugal estreia-se no Europeu de sub-17 na terça-feira, frente à Espanha, em Áquena, a partir das 16:00 (hora de Lisboa), antes de França e Inglaterra se defrontarem, Larnaca, às 18:30, em jogos da primeira jornada do Grupo D.