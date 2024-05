Euro sub-17. Tiago Ferreira projeta jogos complicados

Portugal terminou na primeira posição do Grupo D, em igualdade pontual com as seleções de Inglaterra e França, respetivamente segunda e terceira, e vai discutir um lugar nas meias-finais frente à Polónia, segunda do Grupo C, atrás da invicta Itália.



Depois de vencer a Espanha (2-1) e a Inglaterra (4-1), a seleção portuguesa fechou a fase de grupos com uma derrota por 2-1 frente à França, num jogo que “correu mal”, de acordo com Tiago Ferreira, mas em que “foi alcançado o objetivo”.



“(Esta primeira fase) correu bem, com duas vitórias, e esta última derrota foi num jogo complicado. Mesmo assim, conseguimos a passagem (aos quartos de final), que era o nosso objetivo”, disse o médio, em declarações aos canais da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



O jogador do Sporting de Braga reconhece que Portugal já estava avisado e tinha noção das dificuldades que ia encontrar frente aos franceses, e entrou determinado a ganhar o jogo, mas correu mal e agora há que melhorar já frente à Polónia.



“Já jogamos contra a Polónia no início da época e correu bem (Portugal venceu 5-2, em outubro de 2023), mas, nesta fase (a eliminar), o cansaço acumulado pode ser determinante e fazer a diferença”, reconheceu o jogador luso.



Portugal e a Polónia defrontam-se na quinta-feira, pelas 16h00 (em Lisboa), em encontro dos quartos de final do Europeu de sub-17, marcado para Larnaca, no Chipre.