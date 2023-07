Euro sub-19. Portugal perde quinta final em seis disputadas

Na competição que decorreu em Malta, Portugal teve um percurso imaculado até chegar à final, passando a fase de grupos com distinção, com triunfos sobre Polónia (2-0), Itália (5-1) e os anfitriões (2-1), antes de "atropelar" a Noruega (5-0) nas meias-finais e "carimbar" uma vaga na decisão de domingo.



No entanto, um golo apontado por Michael Kayode, aos 19 minutos, foi suficiente para garantir a vitória italiana e impedir a seleção lusa de levantar o troféu pela segunda vez.



Em 12 presenças num Europeu da categoria – falhou as edições de 2002, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2015 e 2022 -, as gerações lusas disputaram seis finais, ou seja em metade das participações, mas só têm um título, conseguido há cinco anos, em 2018, na Finlândia.



A seleção nacional, então liderada por Hélio Sousa, que apostou em vários jogadores que tinham conquistado o Europeu de sub-17 dois anos antes, "rompeu" com o passado e superiorizou-se no prolongamento (4-3) a uma Itália que tinha nas suas fileiras jogadores como Nicolò Zaniolo, Davide Frattesi, Sandro Tonali, Gianluca Scamacca ou Moise Kean.



Do lado luso, brilhavam, sobretudo, Jota, agora no Al-Ittihad, e Francisco Trincão, que joga no Sporting, num conjunto que integrava ainda nomes como João Virgínia, Thierry Correia, David Carmo, Rúben Vinagre, Florentino, Domingos Quina ou Pedro Martelo, este último autor do tento decisivo contra os transalpinos.



Um ano depois, em 2019, a revalidação do título esbarrou na Espanha, que venceu a final por 2-0, tal como já tinha acontecido em 2017, diante da Inglaterra (2-1), em 2014, perante a Alemanha (1-0), e em 2003, frente à Itália (2-0), de Aquilani, Pazzini ou Palladino.



O atual modelo competitivo do Europeu de sub-19 arrancou apenas em 2002, num escalão que foi precedido pelo Europeu de sub-18 (1981 a 2001), pelo Torneio Jovem da UEFA (1955 a 1980) e pelo Torneio Jovem da FIFA (1948 a 1954).