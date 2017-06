Euro sub-21: Itália e Alemanha asseguram as duas últimas vagas nas meias-finais

Lusa 24 Jun, 2017, 22:15 / atualizado em 24 Jun, 2017, 22:15 | Futebol Internacional

Em Cracóvia, na Polónia, a Itália precisava de ganhar para ter hipóteses de garantir a presença na fase seguinte, acabando por fazer o que lhe competia, beneficiando ainda da derrota da República Checa com a Dinamarca (4-2).



Na última jornada do Grupo C, Federico Bernardeschi fez, aos 31 minutos, o único golo da partida entre italianos e alemães.



Em desvantagem num possível desempate a três, a Itália procurou o segundo golo, enquanto esperava por boas notícias que pudessem vir de Tychy, onde a República Checa, ainda com esperanças de apuramento nunca esteve em vantagem frente à já eliminada Dinamarca.



Assim, a Itália venceu o agrupamento, com seis pontos, os mesmos da Alemanha, que acabou por também se apurar como o melhor dos segundos classificados dos três grupos, com quatro tentos na diferença de golos, mais um do que a Eslováquia e dois do que Portugal.



Nas meias-finais, marcadas para terça-feira, a Itália vai jogar com a Espanha, enquanto a Alemanha joga com a Inglaterra.



Em Tychy, a Dinamarca, já eliminada, ainda conseguiu 'roubar' o terceiro lugar à República Checa, com um triunfo por 4-2.



Lucas Andersen (23 minutos), Kenneth Zohore (35 e 73) e Marcus Ingvartsen (90+1) marcaram os golos dos nórdicos, enquanto Patrik Schick (27) e Tomás Chory (54) ainda empataram para os checos.