Euro sub-21. Pedro Pereira alerta para “mentalidade e cultura tática” italianas

“Vai ser um jogo bastante difícil pela mentalidade e cultura tática das seleções italianas. Vai obrigar-nos a estar numa concentração e disponibilidade máximas. Com a nossa qualidade e com o que cada um de nós pode dar ao jogo, fazendo o nosso trabalho, poderemos alcançar a vitória”, sublinhou, em conferência de imprensa.



A seleção portuguesa de futebol de sub-21 iniciou no domingo a preparação para a fase decisiva do Euro2021 da categoria, na Cidade do Futebol, em Oeiras, tendo o primeiro treino decorrido hoje, sem Thierry Correia (Valência), Tiago Djaló (Lille), Florentino (Mónaco), Francisco Trincão (FC Barcelona) e Rafael Leão (AC Milan).



“É um orgulho enorme fazer parte deste grupo tão talentoso e unido como somos. Dá-me motivação para continuar a trabalhar e acreditar neste sonho, que estamos a trabalhar para alcançar. Se fizermos o nosso trabalho, acredito que é possível”, frisou.



Pedro Pereira alinhou esta temporada pelos italianos do Crotone e conhece alguns dos jogadores adversários, “também eles de muita qualidade” e que compõem uma “seleção bastante forte”, revelando estar “num bom momento” da sua carreira.



“O que sinto que me fez bastante bem foi ter muitos minutos e jogos. Fez-me chegar à seleção bastante bem preparado, depois de uma época a nível pessoal muito positiva. Estou preparado para ajudar a seleção no que puder”, expressou o atleta, de 23 anos.



Atuando maioritariamente como defesa direito, Pedro Pereira tem a confiança do selecionador Rui Jorge para poder alinhar como alternativa no centro da defesa, naquela que é a sua primeira fase final de uma competição internacional de seleções.



“Tanto eu, como os meus colegas, temos de estar preparados para jogar em qualquer posição. O ‘mister’ confia em nós para desempenhar esse trabalho. Para estarmos neste nível, temos de estar preparados para jogar em mais do que uma posição. Estou preparado para isso e agradeço a confiança do ‘mister’ no meu trabalho”, disse.



Finalista vencido em 1994 e 2015 e ausente da edição de 2019, Portugal procura um inédito título à oitava presença na fase final de um Europeu de sub-21, que integra pela primeira vez 16 equipas e tem decorrido na Hungria e Eslovénia num formato desfasado, devido ao adiamento para este ano do Euro2020 por culpa da pandemia de covid-19.



“O objetivo é voltar à forma em que terminámos a outra fase. A equipa estava num bom momento e ter esta semana vai dar-nos a possibilidade de voltar a ganhar as rotinas que tínhamos desenvolvido. Na outra fase, foi chegar e jogar”, realçou.



Vencedor do grupo D, com nove pontos, graças a um ‘pleno’ de vitórias sobre Croácia (1-0), Inglaterra (2-0) e Suíça (3-0), a equipa das ‘quinas’ vai defrontar nos quartos de final a Itália, em 31 de maio, às 21h00 (20h00 em Lisboa), no Estádio Stozice, em Ljubljana.



O vencedor dessa partida medirá forças com Espanha ou Croácia em 3 de junho, às 18h00 (17h00 em Lisboa), no Estádio Ljudski vrt, em Maribor, sendo que a final está prevista para 6 de junho, de novo em Ljubljana, às 21h00 (20h00 em Lisboa).