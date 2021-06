Euro2020. Aaron Ramsdale chamado à seleção de Inglaterra

Os regulamentos da UEFA permitem substituições de guarda-redes já no decorrer do torneio, sob justificação médica.



No primeiro jogo no Euro2020, em que a Inglaterra venceu por 1-0 a Croácia, o guarda-redes titular foi Jordan Pickford, sendo expectável que o selecionador Gareth Southgate volte a apostar no guarda-redes do Everton para o jogo de sábado, com a Escócia.



O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes, e a Inglaterra integra o grupo D, em conjunto com Croácia, República Checa e Escócia.