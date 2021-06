Euro2020. Bélgica vai defender como equipa e sem plano para Ronaldo, Roberto Martínez

“Temos de ser sólidos, compactos e defender como equipa. Temos de defender muito bem. Se colocarmos em prática um plano para travar um só jogador, outros podem criar problemas”, disse o técnico, em conferência de imprensa, em Bruxelas, antecipando o encontro de domingo, que será disputado em Sevilha.



Embora considere Ronaldo “um dos melhores futebolistas do mundo” e uma “ameaça tremenda dentro da área”, Martínez lembrou que Portugal “tem mais do que uma ameaça no ataque”, destacando a qualidade ofensiva de “Bernardo Silva, Diogo Jota, Bruno Fernandes ou João Moutinho”, bem como a “experiência” de Pepe.



"Têm tido êxito e ganharam o Euro2016 e a Liga das Nações porque têm uma mentalidade incrível e sabem como devem abordar os grandes jogos. No entanto, nós chegamos a este jogo com muita confiança, numa sequência de vitórias e isso não é uma coincidência. É pena que estas duas equipas se defrontem numa fase tão prematura, mas esta é a natureza destes torneios”, referiu.



Por outro lado, Roberto Martínez confirmou que tem todos os jogadores à disposição, para uma partida que se prevê que seja disputada sob temperaturas elevadas, em Sevilha, onde, considerou, “os portugueses vão jogar praticamente em casa”, tendo em conta a proximidade geográfica entre Portugal e Espanha.



Portugal e Bélgica disputam a partida dos oitavos de final do Euro2020 no domingo, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), em Sevilha, sob arbitragem do alemão Felix Brych.



O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, decorre até 11 de julho, em 11 cidades de 11 países diferentes.