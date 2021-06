Euro2020: Bilbau compensada com 1,3 ME e duas finais europeias

O estádio San Mamés era uma das sedes do Euro2020 (adiado para este ano devido à pandemia de covid-19) e devia receber três encontros do grupo da Espanha na primeira fase e um dos oitavos de final, tendo a UEFA decidido compensar aquela cidade, de acordo com a informação prestada pelo governo da comunidade autónoma do País Basco, pela câmara de Bilbau e pela província de Biscaia



Em abril último, a UEFA, que impõe uma taxa de ocupação dos estádios de pelo menos 25 por cento, retirou a sede a Bilbau devido às condições fixadas pelo governo basco para permitir público nos recintos, tendo atribuído a mesma a Sevilha, que permite púbico nos estádios.



Entre os critérios sanitários estabelecidos pelo governo basco para permitir o acesso do público estava uma taxa de incidência acumulada em 14 dias inferior a 40 casos por 100.000 habitantes - Bilbau conta atualmente com 176,06 casos - e que a imunidade da população chegasse aos 60 por cento - hoje a população basca com as doses completas chega aos 36 por cento e com pelo menos uma dose é de 55 por cento.



Aquelas três instituições consideraram na altura que a UEFA tinha rompido unilateralmente o contrato e anunciaram que exigiriam uma compensação, recorrendo mesmo aos tribunais.



Com o acordo alcançado, as instituições bascas recuperam a "totalidade" dos 1,3 milhões de euros que já tinham gastado para que San Mamés fosse a sede espanhola do Europeu.



Além de exigiram a recuperação do dinheiro já gasto, as instituições exigiam também uma reparação por terem perdido um evento internacional que podia dar um importante impulso económico à cidade, território e país.



Esta exigência vai ser compensada pela UEFA com a disputa nos próximos anos em San Mamés de uma final da Liga Europa e uma final da 'Champions' feminina, as competições europeias de clubes de maior nível que o estádio pode acolher, já que não tem as condições mínimas exigidas para uma final da 'Champions' masculina.