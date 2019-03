Euro2020: Cazaquistão surpreende Escócia no primeiro jogo da prova

Lusa Comentários 21 Mar, 2019, 17:05 / atualizado em 21 Mar, 2019, 17:06 | Futebol Internacional

Yuriy Pertsukh, aos seis minutos, Yan Vorogovskiy, aos 10, e Baktiyor Zainutdinov, aos 51, 'escreveram' uma das mais importantes vitórias da história do país, ao nível do 2-1 à Sérvia, em 24 de março de 2007, na qualificação para o Euro2008.



A formação cazaque é apenas a 117.ª do 'ranking' da FIFA, 77 posições atrás da Escócia (40.ª), e não tinha conquistado um único triunfo na zona europeia de qualificação para o Mundial de 2018, face a Polónia, Dinamarca, Montenegro, Roménia e Arménia.



Na recente Liga das Nações, o Cazaquistão foi segundo do Grupo 1 da Liga D, a quarta e última divisão, atrás da Geórgia e à frente de Letónia e Andorra, enquanto os escoceses venceram o Grupo 1 da Liga C, face a Israel e Albânia, e subiram à Liga B.



Ainda hoje, realizam-se os restantes encontros da primeira ronda do Grupo I, com o Chipre a receber São Marino e o duelo entre os dois favoritos ao apuramento direto, a Bélgica e a Rússia, que medem forças em Bruxelas.



A fase de qualificação arrancou hoje e prolonga-se até 19 de novembro de 2019, com 55 seleções divididas em 10 grupos, metade com cinco equipas e outra metade com seis, com os dois primeiros de cada agrupamento a seguirem para a fase final.



As restantes quatro vagas - para um total de 24 finalistas - serão encontradas através de 'play-offs', nos quais já têm lugar assegurado, caso não conquistem o apuramento direto, os vencedores dos grupos da primeira edição da Liga das Nações.



Entre Portugal, Holanda, Inglaterra e Suíça, que vão disputar a primeira fase final da Liga das Nações, em solo luso, uma das seleções tem lugar certo no Euro2020, como Bósnia-Herzegovina, Dinamarca, Suécia ou Ucrânia, vencedores dos grupos da Liga B.



Finlândia, Noruega, Escócia ou Sérvia, vencedores dos grupos da Liga C da Liga das Nações, também têm, no mínimo, os 'play-offs' assegurados, tal como Bielorrússia, Macedónia, Geórgia ou Kosovo, primeiros da Liga D, garantindo um estreante no Euro2020.



Os 'play-offs' realizam-se entre 26 e 31 de março de 2020, já depois do sorteio da fase final, marcado para 30 de novembro de 2019, em Bucareste.



A fase final do Europeu realiza-se de 12 de junho a 12 de julho de 2020, em 12 cidades de 12 países, nomeadamente Amesterdão (Holanda), Baku (Azerbaijão), Bilbau (Espanha), Bucareste (Roménia), Budapeste (Hungria), Copenhaga (Dinamarca), Dublin (Irlanda), Glasgow (Escócia), Londres (Inglaterra), Munique (Alemanha), Roma (Itália) e São Petersburgo (Rússia).



O jogo de abertura está marcado para o Estádio Olímpico de Roma e as meias-finais e a final para o Estádio de Wembley, em Londres.