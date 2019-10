Euro2020. Cinco novidades nos convocados da seleção

Mário Aleixo - RTP Comentários 03 Out, 2019, 12:34 / atualizado em 03 Out, 2019, 12:48 | Futebol Internacional

O selecionador Fernando Santos anunciou esta quinta-feira a lista de convocados para os duelos do Grupo B com Luxemburgo e Ucrânia, numa dupla jornada em que Portugal poderá confirmar o apuramento direto para o Euro2020 de futebol.





A conferência de imprensa de apresentação da lista de convocados realizou-se ao início da tarde, na Cidade do Futebol, em Oeiras.





Ricardo Pereira, Rúben Semedo, João Mário, Bruma e André Silva são as principis novidades no grupo de jogadores escolhidos.







Em caso de vitória nos dois jogos, e se a Sérvia não vencer na Lituânia, também no dia 14, Portugal garante logo um lugar na fase final do próximo Europeu e mantém-se na luta pelo primeiro lugar do grupo com os ucranianos.





- Beto (Goztepe), José Sá (Olympiakos) e Rui Patrício (Wolverhampton).- Ricardo Pereira (Leicester), Nélson Semedo (Barcelona), José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Rúben Semedo (Olympiakos), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) e Mário Rui (Nápoles)- Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), William Carvalho (Bétis), Bruno Fernandes (Sporting), João Mário (Lokomotiv), João Moutinho (Wolverhampton), Pizzi (Benfica)- Bernardo Silva (Manchester City), Bruma (PSV), Gonçalo Guedes (Valencia), Rafa Silva (SL Benfica), André Silva (Eintracht Frankfurt), Cristiano Ronaldo (Juventus), e João Félix (Atlético Madrid).Os campeões europeus recebem o Luxemburgo em 11 de outubro, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e deslocam-se a Kiev no dia 14, para defrontar a Ucrânia, que lidera o agrupamento.