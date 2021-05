Euro2020. Croácia desiste de estagiar na Escócia devido a medidas sanitárias

Em comunicado, o organismo explica que a decisão, tomada por recomendação da UEFA, foi decidida por temer o impacto das medidas na preparação da equipa, vice-campeã mundial.



“Não queremos arriscar a possibilidade de a infeção ou de um membro da equipa técnica implicar a quarentena de um grande número de jogadores”, refere a Federação de Futebol da Croácia, em comunicado.



Assim, durante o Euro2020, que decorre entre 11 de junho 11 de julho, a seleção croata ficará alojada em Rovinj, na costa norte do país.



A Croácia vai disputar a primeira fase do Euro2020, competição na qual Portugal defende o título, integrada no grupo D juntamente com as seleções da Inglaterra, República Checa e Escócia.



