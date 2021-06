Euro2020. De Bruyne deverá falhar estreia da Bélgica frente à Rússia

“O Kevin vai estar disponível para disputar o Europeu, mas ainda não sabemos quando. É improvável que esteja disponível no primeiro jogo. Mas, as notícias são boas, em princípio não será operado e tudo deve ficar bem”, afirmou o espanhol Roberto Martínez, numa conferência de imprensa realizada em Tubize, nos arredores de Bruxelas, onde os ‘diabos vermelhos’ estão a estagiar.



No último sábado, De Bruyne, de 29 anos, sofreu duas fraturas no rosto num lance com o alemão Rudiger, do Chelsea, na final da Liga dos Campeões, que o Manchester City perdeu por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto.



Por essa razão, o médio teve direito a uns dias de descanso e só se vai juntar à sua seleção em 07 de junho.



A estreia da Bélgica está marcada para 12 de junho, frente à Rússia, em São Petersburgo, em jogo do Grupo B. O agrupamento inclui ainda Dinamarca e Finlândia.



A fase final do Euro2020, adiado para 2021 devido à pandemia da covid-19, vai decorrer de 11 de junho a 11 de julho, em 11 cidades de 11 países.