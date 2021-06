Euro2020. Defesa Vavro e membro do staff da Eslováquia com teste positivo à covid-19

O defesa Denis Vavro e um membro da equipa técnica da seleção eslovaca acusaram positivo ao novo coronavírus, nos testes prévios ao jogo de sexta-feira, com a Suécia, do Euro2020 de futebol, revelou esta quinta-feira o selecionador Stefan Tarkovic.