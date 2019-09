Euro2020. Drulovic não vê um favorito para o Sérvia-Portugal

O antigo médio ala de FC Porto e Benfica, nos anos 90 e início de 2000, considerou o jogo importante para as duas seleções.



O ex-futebolista admitiu que os sérvios querem mostrar-se ao novo selecionador num ambiente que lhes será muito favorável.



Porque Portugal precisa de vencer Drulovic disse esperar um jogo dividido com as equipas a estudarem-se ao pormenor.





O ex-“dragão” e “águia”, em declarações ao jornalista Mário Rui, não conseguiu adiantar um favorito para vencer o jogo e lembrou que a Sérvia possui na sua equipa jogadores capazes de desequilibrar.



Cenário atual



Depois do encontro na Sérvia a seleção portuguesa viaja até à Lituânia, no dia 10, em dois jogos que poderão ser determinantes na luta pelo apuramento direto para o próximo Europeu.



A seleção lusa, atual detentora do título, segue no quarto e penúltimo lugar do Grupo B com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos que a Ucrânia, que lidera com 10, e que o Luxemburgo, que é segundo com quatro.



Com mais um jogo que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.



Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto ao Euro2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença nos "play-offs", via Liga das Nações.