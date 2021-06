Euro2020. Eriksen agradece no twitter apoio dos adeptos

Eriksen permanece no hospital depois de ter sofrido uma paragem cardíaca durante o jogo da Dinamarca contra a Finlândia, no sábado. O jogador teve se ser reanimado em campo com desfibrilador.”, escreveu Eriksen, numa mensagem compartilhada pela associação de futebol dinamarquesa no twitter.”, escreveu, acrescentando: “”.A mensagem vinha acompanhada de uma foto de Eriksen, de 29 anos, levantando o polegar na cama de hospital.A Dinamarca, que perdeu 1-0 com a Finlândia, enfrenta a seleção da Bélgica na quinta-feira.

Na segunda-feira, os companheiros de equipa de Eriksen disseram que o médio lhes disse para se concentrarem no campeonato.