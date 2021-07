Euro2020. Eriksen convidado para jogo da final em Wembley

Segundo um porta-voz da entidade que rege o futebol europeu, Eriksen e a sua mulher “foram convidados pelo presidente [Aleksander Ceferin] em pessoa”, mas ainda não se sabe se vão aceitar o convite, ou se “preferem ficar a descansar”.



No primeiro jogo da Dinamarca no Europeu, Christian Eriksen sofreu uma paragem cardíaca que o deixou fora da competição, com o jogador a ter de ser reanimado com um desfibrilhador durante alguns minutos em pleno relvado.



Um incidente que ‘abalou’ a equipa, derrotada no primeiro jogo com a Finlândia (1-0), mas que haveria de se reerguer para assegurar o segundo lugar no seu grupo, ao golear a Rússia (4-1), e, já nos oitavos de final, o País de Gales (4-0), e depois, nos ‘quartos’ a bater a República Checa (2-1).



No segundo jogo das meias-finais, marcado para quarta-feira, a Dinamarca enfrenta Inglaterra, enquanto Espanha e Itália decidem hoje o outro finalista.