Euro2020. Eriksen está estável e envia mensagem a colegas

”, revelou o chefe de comunicação da Federação Dinamarquesa de Futebol (DBU), Jakob Hoyer, em conferência de imprensa.O jogador está hospitalizado desde sábado após o que o companheiro Martin Braithwaite classificou hoje de incidente “horrível”, que o deixou abalado, tal como à restante equipa.Segundo o avançado do FC Barcelona,Os dois jogadores criticaram ainda a UEFA por não ter permitido outra possibilidade que não a de reatar a partida no mesmo dia, ou no domingo, pois, como defendeu Braithwaite, “”.”, admitiu Schmeichel.O encontro de sábado entre Dinamarca e Finlândia, da primeira jornada do Grupo B, foi interrompido ao minuto 43, depois de Eriksen ter caído inanimado do relvado, sendo depois retomado mais tarde, com vitória finlandesa por 1-0.

O jogador recebeu assistência médica no relvado, tendo mesmo sido reanimado, com o atleta a recuperar a consciência e a ser transportado para o hospital.