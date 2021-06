Euro2020. Eriksen vai ter desfibrilhador cardíaco subcutâneo implantado

”, conhecido pela sigla DAI (desfibrilhador automático implantado), infirmou a DBU, em comunicado.A DBU explica ainda que tal dispositivo “”.

Eriksen, de 29 anos, que alinha nos italianos do Inter Milão, colapsou no relvado, pouco antes do intervalo do encontro entre Dinamarca e Finlândia, que viria a ser suspenso e, posteriormente, retomado, terminando com a vitória finlandesa por 1-0.