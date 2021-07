Euro2020. Federação espanhola pede apoio de adeptos em Inglaterra

” é a mensagem da campanha, que pretende atenuar a impossibilidade de muitos adeptos espanhóis se deslocarem a Londres, devido às restrições impostas com a pandemia da covid-19.Todos os adeptos fora de Inglaterra que queiram assistir às meias-finais no Estádio de Wembley são obrigados a cumprir uma quarentena de 10 dias na chegada o Reino Unido, que pode ser reduzido a cinco mediante um teste adicional à covid-19.No domingo, o ministério britânico dos desportos lembrou que será vedada a entrada no país a todos aqueles que infrinjam a obrigatoriedade de quarentena e que serão obrigados ao pagamento de uma multa até 10.000 libras (cerca de 11.650).Nas meias-finais do Euro2020, a Itália defronta a Espanha na terça-feira, e Inglaterra a Dinamarca, com ambos os jogos, bem como a final no domingo, agendados para o Estádio de Wembley.Dentro do estádio, que poderá ter até 60.000 espetadores, será obrigatório o uso de máscara e a Federação Inglesa de futebol realizará controlos aleatórios entre os espetadores, segundo informaram as autoridades governamentais.”, assinalou a RFEF.

Na mesma nota, o organismo dirige o apelo a todos os ingleses que fazem de Espanha um destino de férias, especialmente no verão, que possam também dar o seu apoio à "La Roja" no jogo de terça-feira com Itália.