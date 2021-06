Euro2020: França vence e convence e Alemanha empata em testes de preparação

A jogar em casa, a seleção gaulesa ficou com a vida facilitada com a expulsão de Neco Williams, aos 26 minutos, e com um penálti assinalado a favor, mas o avançado Karim Benzema (Real Madrid), no regresso após prolongada ausência dos 'blues', desperdiçou a oportunidade de adiantar os franceses no marcador.



Com mais um homem, a França intensificou o domínio sobre o rival e os golos chegaram através das 'estrelas' Kylian Mbappé (35), Antoine Griezmann (48) e Ousamene Dembelé (79), com a assistência para o último tento a ser feita por Benzema.



Já a Alemanha, que, tal como a França e a Hungria, integra o grupo F do Euro2020, de Portugal, esteve 'por cima' do jogo, mas empatou em casa com a Dinamarca, com Florian Neuhaus (48) a adiantar os germânicos e Yussuf Poulsen (71) a 'selar' a igualdade.



O duelo entre Inglaterra - que não contou com vários internacionais que disputaram recentemente a final da 'Champions' entre Manchester City e Chelsea - e Áustria foi decidido por um golo solitário de Bukayo Saka, jovem médio do Arsenal, aos 57 minutos.



Por seu turno, os Países Baixos e a Escócia empataram 2-2, numa partida disputada no estádio do Algarve, com o 'craque' do Lyon Memphis Depay a 'bisar', aos 17 e aos 89, e os escoceses a marcarem por intermédio de Hendry (11) e Nisbet (64).



Nas outras partidas de quarta-feira, a Geórgia foi ganhar à Roménia por 2-1, o mesmo resultado da deslocação do Azerbaijão à Bielorrússia, enquanto Bósnia-Herzegovina e Montenegro empataram a 'zero'.



A Noruega sofreu, mas venceu o Luxemburgo por 1-0, com um golo tardio do 'matador' do Borussia Dortmund Erling Haaland, aos 90+2 minutos.