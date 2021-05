Euro2020. Guarda-redes Lindner e avançado Grbic excluídos da seleção austríaca

O guardião dos suíços do Basileia, de 30 anos, que conta com 28 internacionalizações, era o mais experiente dos quatro guarda-redes inicialmente chamados, enquanto o avançado dos franceses do Lorient estreou-se na seleção treinada por Franco Foda no ano passado, tendo conseguido um registo de quatro golos em nove partidas.



A lista final de 26 convocados, na qual constam os experientes David Alaba, que termina no fim da época a ligação ao campeão germânico Bayern Munique, Marcel Sabitzer, do Leipzig, ou Marko Arnautovic, do Shanghai Port, é dominada por jogadores que atuam na liga alemã, com um total de 21.



Antes iniciar a campanha no Grupo C do Campeonato da Europa de 2020, adiado para este ano, devido à pandemia de covid-19, a Áustria tem agendados dois encontros de preparação, diante da Inglaterra, em Middlesbrough, em 02 de junho, e Eslováquia, em Viena, quatro dias depois.



A equipa treinada por Franco Foda estreia-se no Euro2020, competição em que Portugal defende o título europeu, frente à Macedónia do Norte, em Bucareste, no dia 13 de junho, seguindo-se a seleção dos Países Baixos, em Amesterdão, e a Ucrânia, novamente na capital da Roménia.



Lista dos 26 convocados:



Guarda-redes: Daniel Bachmann (Watford, Ing), Pavao Pervan (Wolfsburg, Ale) e Alexander Schlager (LASK Linz)



- Defensas: David Alaba (Bayern de Munique, Ale), Aleksandar Dragovic (Bayer Leverkusen, Ale), Marco Friedl (Werder Bremen, Ale), Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt, Ale), Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Friburgo, Ale), Stefan Posch (Hoffenheim, Ale), Christopher Trimmel (Union Berlim, Ale) e Andreas Ulmer (Salzburgo)



- Médios: Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen, Ale), Christoph Baumgartner (Hoffenheim, Ale), Florian Grillitsch (Hoffenheim, Ale), Stefan Ilsanker (Eintracht Frankfurt, Ale), Konrad Laimer (Leipzig, Ale), Valentino Lazaro (Borussia Mönchengladbach, Ale), Marcel Sabitzer (Leipzig, Ale), Louis Schaub (Luzern), Xaver Schlager (Wolfsburg, Ale) e Alessandro Schöpf (Schalke 04, Ale)



- Avançados: Marko Arnautovic (Shanghai Port, Chi), Michael Gregoritsch (Augsburgo, Ale), Sasa Kalajdzic (Estugarda, Ale) e Karim Onisiwo (Mainz, Ale)