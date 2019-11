Euro2020: Harry Kane faz história na goleada inglesa em Grupo A já decidido

Ao apontar o segundo golo da partida, o avançado tornou-se o primeiro jogador da Inglaterra, que já estava qualificada, a marcar em todos os jogos de uma campanha de qualificação para uma fase final, com um total de 12 golos.



Kane igualou ainda o recorde de Dixie Dean (1927) e George Hildson (1908) de mais golos num ano civil, com os 12 golos, que lhe dão também a liderança dos melhores marcadores da qualificação europeia.



Cristiano Ronaldo tinha igualado o inglês na vitória por 2-0 no Luxemburgo, que qualificou Portugal, bem como o israelita Eran Zahavi, que tem 11 e ainda poderá ultrapassar Kane.



Em Pristina, foi outro Harry, o médio Winks, a abrir o marcador, antes de Rashford e Mason Mount completarem o resultado, com o primeiro lugar inglês a garantir o pote 1 para a equipa de Gareth Southgate no sorteio da fase final.



Atrás, a República Checa também já estava apurada, no segundo lugar, e hoje saiu derrotada da visita à Bulgária, que deixou o último lugar para Montenegro graças a um golo solitário de Bozhikov.



Contas feitas, ingleses e checos seguem em frente, enquanto o Kosovo e a Bulgária vão disputar o ‘play-off’, em ambos os casos via Liga das Nações, o que deixa apenas o Montenegro definitivamente de fora nesta ‘poule’.