Euro2020. Holandês Frenkie de Jong aponta França como favorita

“A França é a principal favorita devido à qualidade dos jogadores que tem e porque é a atual campeã mundial. Nós (Países Baixos) temos um grupo com qualidade, somos uma equipa forte e podemos ir longe. Não somos favoritos, mas somos daquelas equipas que, se tudo correr bem, têm hipótese de chegar longe”, afirmou Frenkie de Jong, de 24 anos, no Algarve.



A seleção holandesa está de regresso a uma fase final de uma grande competição, depois de ter falhado o Euro2016, em França, e o Mundial2018, na Rússia, e está a estagiar em Lagos.



No Euro2020, a equipa liderada pelo selecionador Frank de Boer vai disputar o Grupo C com Áustria, Ucrânia e Macedónia do Norte.



A França é adversária de Portugal, atual detentor do título, no Grupo F, com Alemanha e Hungria.



A fase final do Euro2020, adiado para 2021 devido à pandemia da covid-19, vai decorrer de 11 de junho a 11 de julho, em 11 cidades de 11 países.