Euro2020. Inglaterra e Escócia defrontam-se em Wembley

Os dois primeiros lugares do Grupo D, que dão apuramento direto para os "oitavos", podem ficar já hoje fechados, em caso de triunfo da Inglaterra e da República Checa, embora os checos tenham um adversário de peso a Croácia, em Glasgow.Num encontro com início agendado para as 17h00, a seleção croata, vice-campeã mundial, vai tentar esquecer a derrota na primeira jornada com a Inglaterra (1-0) e reentrar na luta pelos oitavos de final, mas para isso tem que bater a República Checa e anular o avançado Schick, que esteve em grande forma na primeira ronda, com dois golos, um deles um golaço do meio-campo.A segunda ronda do Grupo D arranca com Inglaterra e República Checa a somarem três pontos e Croácia e Escócia ainda a zero.No primeiro jogo do dia, às 14h00 (horas da Lisboa), em São Petersburgo, na Rússia, a Eslováquia poderá alcançar os "oitavos", que garante em caso de vitória, enquanto a Suécia procura o primeiro triunfo, depois de um empate positivo (0-0) com a Espanha, na estreia.

No Grupo E, a Eslováquia tem três pontos, seguido de Suécia e Espanha, com um, e da Polónia, de Paulo Sousa, com zero.