Euro2020. Ingleses Chilwell e Mount isolados após contacto com escocês Gilmour

A FA afirma que o lateral-esquerdo Ben Chilwell, de 24 anos, e o médio Mason Mount, de 22, “serão mantidos longe dos restantes jogadores de Inglaterra e da equipa de apoio mais ampla".



A federação inglesa confirmou o isolamento de Ben Chilwell e Mason Mount em comunicado e adianta que aguarda “futuras conversações” com as autoridades sanitárias, para tomar decisões.



A medida foi tomada na sequência de um contacto de proximidade entre Chilwell e Mount com o médio Billy Gilmour, de 20 anos, todos colegas no Chelsea, no final do jogo de sexta-feira Inglaterra-Escócia (0-0), da segunda jornada do Grupo D.



A seleção escocesa indicou que Billy Gilmour testou hoje positivo ao coronavírus.



A FA garantiu que toda a equipa inglesa, composta por 26 jogadores, teve resultados negativos nos testes antigénicos efetuados esta tarde, bem como nos PCR de domingo, obrigatórios pela UEFA antes dos jogos.



A Inglaterra enfrenta a República Checa na terça-feira, na última jornada do Grupo D, que opõe os dois primeiros classificados com quatro pontos. Croácia e Escócia defrontam-se no último jogo da fase de grupos, com um ponto.