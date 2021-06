Euro2020. Itália ganha está nos "oitavos" e assume-se candidata ao título

A "squadra azzurra" partia com algum favoritismo sobre a Suíça, que é uma seleção forte, bem cotada no "ranking" europeu, com bons resultados a nível internacional nos últimos anos, mas não se esperava que marcasse uma superioridade tão evidente no jogo de quarta-feira.



A Itália controlou o jogo e o resultado de princípio a fim e a Suíça nunca mostrou capacidade para criar problemas sérios à defesa adversária e nunca atinou com a forma de travar os ataques rápidos dos italianos, que já podiam ter chegado ao intervalo a vencer por um resultado mais dilatado do que aquele que se registava (1-0).



No entanto, antes disso, já Giorgios Chiellini tinha introduzido a bola na baliza helvética, na sequência de um pontapé de canto, mas o v’deoárbitro descobriu uma mão na bola do experiente central da Juventus e invalidou a jogada.



O golo foi marcado pelo médio Manuel Locatelli, do Sassuolo, que se tornou na figura do jogo, pelo que jogou, fez jogar e por ter sido também o autor do segundo golo, aos 52 minutos, que correspondeu ao ‘xeque-mate’ na equipa Suíça, que não teve argumentos futebolísticos para se bater com a Itália.



O terceiro golo, de autoria de Ciro Immobile, surgiu a um minuto do fim do tempo regulamentar, mas o avançado da Lazio, antes de fechar a contagem, desperdiçou dois golos feitos, aos 73 e 75 minutos, numa altura em que a Suíça tentava chegar ao golo que a repusesse na discussão do resultado, acabando por se expor e por conceder espaços para o contra-ataque.



Basta dizer, para retratar a inoperância do ataque suíço perante uma defesa italiana intratável, que só criou uma oportunidade de golo, aos 64 minutos, quando o guarda-redes Donarrumma evitou o 2-1, ao deter dois remates de Zuber, na área, o primeiro com o pé e o segundo com o braço.



Não obstante tratar-se de um grupo acessível, a Itália de Roberto Mancini demonstrou nos seus dois primeiros jogos uma coesão e uma capacidade coletiva notáveis, a par da qualidade individual de jogadores como Jorginho, Barella, Locatelli e Berardi, entre outros, que fazem com que um jogador com a classe de Chiesa tenha sido suplente utilizado, e que se afirme como um candidato ao título.



Com o triunfo de quarta-feira, a Itália garantiu, desde já, o apuramento para os oitavos de final e lidera o grupo A com seis pontos, seguido do País de Gales, com quatro, da Suíça, com um, e da Turquia, com zero.