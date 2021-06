Euro2020. Itália procura apuramento à custa da Suíça

Depois de bater a Turquia (3-0) no jogo inaugural da competição, nova vitória no Estádio Olímpico de Roma, desta vez frente à Suíça, deixará a equipa de Roberto Mancini com um lugar reservado na próxima fase.Numa partida que está agendada para as 20h00, a Itália também pode conquistar já o primeiro lugar do agrupamento, caso vença o rival helvético e Turquia e País de Gales empatem em Baku, num encontro que vai ser arbitrado pelo português Artur Soares Dias e que tem início agendado para as 17h00.Antes do arranque da segunda jornada, a Itália soma três pontos, seguida de Suíça e País de Gales, com um, e da Turquia, ainda com zero.No primeiro encontro dia, às 14h00, em São Petersburgo, a Rússia vai tentar apagar a má imagem deixada na ronda inaugural (derrota por 3-0 com a Bélgica) e está obrigada a vencer para reentrar na luta pelo apuramento.Depois do surpreendente triunfo na estreia absoluta, perante a Dinamarca (1-0), nova vitória ou até um empate deixa a equipa nórdica em excelente posição de seguir em frente para os "oitavos".

No Grupo B, Bélgica e Finlândia somam ambas três pontos, seguidas de Dinamarca e Rússia, com zero.