Euro2020. Jasper Cillessen excluído dos Países Baixos devido ao novo coronavírus

Cillessen, de 32 anos, testou positivo à covid-19 na semana passada e foi excluído do estágio que a equipa liderada por Frank de Boer está a realizar em Lagos, no Algarve, acabando mesmo por cair da convocatória de 26 jogadores do técnico holandês.



“Ele perdeu uma parte importante da preparação e não sabemos quanto tempo vai demorar até voltar a estar em forma. Não quero correr riscos nesse sentido. Estamos a pouco tempo de iniciar o torneio e não podemos ter dúvidas quanto às condições dos jogadores. É uma decisão bastante amarga”, afirmou Frank de Boer à imprensa holandesa.



Esta temporada, o antigo guardião do Ajax fez apenas 10 jogos no Valência e perdeu a titularidade na seleção holandesa para Tim Krul.



Para o lugar de Cillessen, o selecionador dos Países Baixos chamou Marco Bizot, do AZ Alkmaar.



Os Países Baixos, que estão de regresso à fase final de uma grande competição, depois de terem falhado o Euro2016, em França, e o Mundial2018, na Rússia, vão disputar o Grupo C com Ucrânia, Áustria e Macedónia do Norte.



A fase final do Euro2020, adiado para 2021 devido à pandemia da covid-19, vai decorrer de 11 de junho a 11 de julho, em 11 cidades de 11 países.