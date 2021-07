Euro2020. Justiça francesa abre inquérito após insultos racistas a jogadores da seleção

O inquérito foi aberto “por injúria pública de caráter racista”, dois dias depois de a França ser eliminada pela Suíça no Europeu de futebol, ao perder no desempate por grandes penalidades (5-4), depois de um empate a três golos.



O assunto já tinha sido abordado pelo presidente de Martinica, Serge Letchimy, que escreveu ao ministro da Justiça francês, Eric Dupond-Moretti, a condenar os “insultos racistas” ao avançado Kylian Mbappé.



Na ocasião, o político comentava uma declaração dirigida a Mbappé, muito publicitada e falada nas redes sociais, que ofendia o avançado do Paris Saint-Germain com mensagens racistas.



“Está fora de questão deixar passar este tipo de discurso de ódio, que deve trazer, de maneira sistemática, os seus autores diante da lei francesa, que, felizmente, condena este tipo de discurso”, referiu Letchimy na carta ao ministro da justiça.



Insultos que levaram também a associação SOS Racismo a apresentar uma queixa, com o objetivo de se constituir parte interessada, em tribunal.