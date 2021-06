Euro2020. Lesionados Hofmann e Klostermann falham último treino da Alemanha

Os internacionais Jonas Hofmann e Lukas Klostermann, lesionados, foram esta sexta-feira os únicos ausentes no treino da seleção de futebol da Alemanha, em Herzogenaurach, na véspera de defrontar Portugal, em jogo do grupo F do Euro2020.