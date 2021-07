Euro2020. Luis Enrique diz que a primeira batalha a vencer com Itália é pela posse de bola

“Esta é uma das grandes questões. Estamos entre os melhores do Euro em termos de posse de bola, mas os italianos também sabem o que fazer com ela. Será a primeira batalha a vencer. Mas eles sabem adaptar-se a jogar sem a bola. O nosso objetivo é claro: queremos a bola, queremos jogar com ela. Se não a tivermos, adaptar-nos-emos, mas desenvolvemos melhor o nosso jogo tendo a posse da bola”, disse o selecionador espanhol durante a conferência de imprensa de lançamento da partida com a ‘squadra azzurra’.



Luís Enrique acha interessante saber quem vai ganhar essa luta pela posse da bola.



“A Itália possui jogadores de topo e é uma verdadeira equipa. Ataca e defende em bloco, como nós. E pressionam alto, o que é difícil de imaginar numa equipa italiana no passado. Hoje em dia são fortes em vários aspetos do jogo, o que significa que vamos assistir a um jogo realmente interessante”, referiu.



Por seu lado, o jovem Pedri, médio do FC Barcelona, um dos valores em ascensão do futebol espanhol, rejeita ser protagonista.



“Não é a Espanha de Pedri, é a Espanha enquanto equipa. Se jogar, darei tudo de mim. É claro que no dia seguinte vou estar cansado, mas procuro sempre recuperar bem, trabalhar com fisioterapeutas, descansar, hidratar-me e alimentar-me convenientemente. Mas sim, procuro correr muito, pelos companheiros e pela equipa. O futebol moderno está cada vez mais físico, a qualidade intrínseca já não é suficiente”, assumiu.



A Espanha e a Itália defrontam-se na terça-feira, na primeira meia-final do Euro2020, no estádio de Wembley, em Londres, a partir das 20:00, com arbitragem do alemão Félix Brych.