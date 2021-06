Euro2020. Mbappé lidera uma França renovada e `reforçada` por um ex-proscrito

Vencedores do torneio continental em 1984 e 2000, os gauleses chegam ao Campeonato da Europa carregando o estatuto de campeões mundiais e vão travar uma luta férrea com Portugal e Alemanha no Grupo F, do qual faz ainda parte a Hungria.



Antes de levar ‘les bleus’ ao cetro mundial, em 2018, o selecionador Didider Deschamps, de 52 anos, que ergueu o troféu europeu como futebolista em 2000, conduziu a formação francesa à final do Euro2016, disputado em casa, acabando por ceder perante o histórico pontapé de Éder, que ‘carimbou’ o inédito triunfo da seleção portuguesa.



De então para cá, muitas foram as mudanças operadas por Deschamps, que leva ao Euro2020 apenas nove jogadores que estiveram na competição de há cinco anos: os guarda-redes Hugo Lloris e Steve Mandanda, o defesa Lucas Digne, os médios Paul Pogba, N’Golo Kanté e Moussa Sissoko, e os avançados Antoine Griezmann, Olivier Giroud e Kingsley Coman.



Do lote de 17 estreantes faz parte a ‘estrela maior’ da ‘constelação’ gaulesa, o avançado Kylian Mbappé, de 22 anos, apontado como o grande jogador da próxima década e cada vez mais destinado a ser o ‘herdeiro’ de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo no ‘trono’ do futebol mundial.



O avançado do Paris Saint-Germain lidera aquele que será, provavelmente, o poder ofensivo mais promissor do Euro2020, que integra jogadores como Griezmann (FC Barcelona), Giroud (Chelsea), Ousmane Dembélé (FC Barcelona) ou Coman (Bayern Munique), bem apoiados por médios como Pogba (Manchester United) ou o ‘ominipresente’ Kanté (Chelsea).



Não fossem estas ‘armas’ suficientes para atacar a prova, a França tem ainda à disposição Karim Benzema, a grande surpresa na convocatória de 26 atletas elaborada por Didier Deschamps e que se prepara para disputar o terceiro Campeonato da Europa, depois de 2008 e 2012.



O ponta-de-lança do Real Madrid, de 33 anos, está de regresso à seleção gaulesa, seis anos depois de ter sido afastado pelo mesmo Deschamps, devido a uma polémica que envolveu o compatriota Mathieu Valbuena, e é difícil não imaginar do que poderá ser capaz um trio formado por Mbappé, Griezmann e Benzema.



A França integra o Grupo F do Euro2020, juntamente com Portugal, Alemanha e Hungria, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos germânicos, em Munique, antes de defrontar os húngaros, em 19, em Budapeste, e os campeões europeus, em 23, novamente na capital magiar.



O Euro2020, que foi adiado para este ano devido à pandemia de covid-19, realiza-se em 11 cidades de 11 países diferentes, entre 11 de junho e 11 de julho.



Lista dos 26 convocados da França para o Euro2020:



- Guarda-redes: Hugo Lloris (Tottenham, Ing), Mike Maignan (Lille) e Steve Mandanda (Marselha).



- Defesas: Lucas Digne (Everton, Ing), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Munique, Ale), Presnel Kimpembe (Paris SG), Jules Koundé (Sevilha, Esp), Clément Lenglet (FC Barcelona, Esp), Benjamin Pavard (Bayern Munique, Ale), Raphaël Varane (Real Madrid, Esp) e Kurt Zouma (Chelsea, Ing).



- Médios: N'Golo Kanté (Chelsea, Ing), Thomas Lemar (Atlético de Madrid, Esp), Paul Pogba (Manchester United, Ing), Adrien Rabiot (Juventus, Ita), Moussa Sissoko (Tottenham, Ing) e Corentin Tolisso (Bayern Munique, Ale).



- Avançados: Wissam Ben Yedder (Mónaco), Karim Benzema (Real Madrid, Esp), Kingsley Coman (Bayern Munique, Ale), Ousmane Dembélé (FC Barcelona, Esp), Olivier Giroud (Chelsea, Ing), Antoine Griezmann (FC Barcelona, Esp), Kylian Mbappé (Paris SG) e Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach, Ale).