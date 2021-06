Euro2020. Minuto dez é para aplaudir Eriksen no próximo jogo da Dinamarca

"Os adeptos querem que todos aplaudam Christian ao décimo minuto", explicou a DBU, como forma de homenagear o jogador que sofreu uma paragem cardíaca a meio do jogo entre a Dinamarca e a Finlândia.



"Quando o relógio do jogo entrar no décimo minuto, levantamo-nos e fazemos a homenagem a Christian Eriksen com um minuto de aplausos de todos os dinamarqueses e desejamos-lhe rápido restabelecimento", tinha escrito a associação de adeptos, Danmarks Tifohold, na página de Facebook.



Internado no Rigshospitalet, em Copenhaga, a menos de um quilómetro em linha reta do Parken Stadium, onde decorrerá a partida, o jogador de 29 anos poderá ouvir a homenagem dos cerca de 25 mil espetadores que deverão estar nas bancadas.



"O hospital fica perto do Parken, poderá vê-lo da janela e poderá ouvir tudo. É uma situação incrível para ele", comentou o selecionador Kasper Hjulmand, na conferência de imprensa de hoje.



Sábado, um pouco antes de se atingir o intervalo no jogo entre a Dinamarca e a Finlândia, Eriksen colapsou, caindo desamparado no relvado. Reanimado com massagem cardíaca, retomou consciência antes de ser transportado para o hospital, onde está sob vigilância.



O jogo acabou por ser reatado passadas cerca de duas horas, terminando com a vitória finlandesa por 1-0.



"Vai ser emocionalmente forte voltar ao Parken, espera-se um apoio incrível por parte dos nossos adeptos e de todo o país", acrescentou Hjulmand.



"Não sabemos como vamos reagir, porque ninguém foi confrontado com o que vivemos, cada qual terá uma forma diferente de gerir o que se passou", disse por seu lado o avançado Yussuf Poulsen.