Euro2020: "Não temos um Ronaldo, a estrela da Itália é o grupo", garante Bonucci

Florença, Itália. 07 jun 2021 (Lusa) – O defesa Leonardo Bonucci admitiu hoje que a seleção de Itália “não tem jogadores de alto nível como Cristiano Ronaldo”, mas considerou que a força da equipa “está no grupo” dos futebolistas que vão estar no Euro2020.



“A nossa estrela é o grupo. Não temos jogadores de alto nível como Cristiano Ronaldo ou Lukaku, jogadores que fazem a diferença, mas para nós a chave é o grupo”, afirmou Bonucci, que é colega de equipa do avançado português na Juventus.



Em conferência de imprensa, em Florença, onde a seleção italiana está a estagiar, o defesa central de 34 anos assumiu que a equipa que vai estar na fase final do Europeu “tem a obrigação de fazer um grande torneio”, depois da “desilusão” de ter falhado o último Campeonato do Mundo, em 2018, na Rússia.



“Temos que vencer e trazer de volta a felicidade a todos os italianos que nos apoiam. Estamos há um ano à espera desta aventura. Queremos ir até ao fim. É verdade que existem equipas mais experientes, mas temos que ser humildes. Estamos no Euro para competir, para jogar sem medo, ainda mais tendo o público do nosso lado em Roma”, disse.



A equipa liderada pelo selecionador Roberto Mancini vai iniciar o Europeu com uma sequência de 27 jogos consecutivos sem derrotas e oito seguidos sem sofrer qualquer golo.



A Itália vai disputar o Grupo A com Turquia, Suíça e País de Gales e fará os três jogos no Estadio Olímpico de Roma, que terá capacidade limitada para 16 mil espetadores, devido às restrições impostas na luta contra a pandemia da covid-19.



O encontro inaugural da fase final do Euro2020, adiado um ano devido ao novo coronavírus, está agendado para sexta-feira e será entre Itália e Turquia.